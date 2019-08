Da Wonderland Capri la nuova collezione dei gemelli Marzook, i designer amati dalle star

Venerdì 9 Agosto 2019, 19:25 - Ultimo aggiornamento: 09-08-2019 19:51

Quasi alla fine di via Camerelle c'è un indirizzo sui generis, già a partire dal nome " Wonderland" : più che un paese delle meraviglie un ex discoteca trasformata da qualche anno in concept store, tra vintage, grandi marchi e nuovi designer. Tra questi, il brand Marzook, un'idea dei gemelli kuwaitiani Fahad e Shouq, che da 2016 hanno scelto di collaborare con la boutique di Alessando e Tania Ruocco.Domenica 11 agosto a partire dalle 19 una serata omaggio all'estro della capsule collection prevista per il prossimo autunno/inverno firmato Marzook. In termini fashion, si tratta di un trunk show, un evento volto a presentare in anteprima la nuova collezione, in particolare la pill pag e la neon ball, borse/gioiello a forma di sfere o di pillole , per look stravaganti ma essenziali. Ogni design è singolare e trae ispirazione dall'arte, dall'architettura e dalla natura. Innovazione, eccesso, stravaganza, il brand accosta la propria filosofia ai principi del surrealismo. Cresciuti tra Europa, Stati Uniti e Kuwait, i designer traggono ispirazione dalla loro educazione multiculturale, incorporando pelle esotica e pelli, metalli e resine nei loro progetti. A pochi anni dalla nascita del brand, le loro creazioni vantano collaborazioni con tantissime "autorità" nel mondo del fashion/beauty: Sofia Richie, la più giovane figlia di Lione Richies, Kylie Jenner , Rita Ora, Desi Perkins, Priyanka Chopra, e molte altre. I fratelli Marzook saranno presenti all'aperitivo di lancio a Capri e si occuperanno in prima persona di presentare la nuova collezione agli amanti del brand, ai curiosi, appassionati e ai clienti VIP ( tra gli estimatori del brand, la famiglia reale Saudita e del Kuwait). "Ci piace andare oltre i confini, sfidare le norme della moda e creare ciò che è la nostra espressione di individualità." Affermano i fratelli Marzook, che continuano: " Il nostro stile non è stato immediatamente accettato, in Kuwait veniva spesso considerato troppo "forte" o " fuori dall'ordinario". Presto però, le persone hanno iniziato ad apprezzare il nostro senso di avventura e a spostare il nostro approccio."Marzook fa rivivere, attraverso il suo stile, icone dell'arte di tutti i tempi, mettendole in relazione con eccentriche creazioni contemporanee. Il marchio di accessori celebra la ricchezza, il lusso, l'eccentricità.Idee molto vicine al concept di Wonderland: specializzato in abbigliamento vintage certificato, la boutique di via Camerelle vanta un vasto assortimento di accessori moda originali per genere e eleganza, opera di grandi stilisti e di nuovi talenti.Domenica, Wonderland & Marzook uniranno le forze per una serata all'insegna del lusso ricercato e unconventional.