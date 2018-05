Défilé «on the road» nel cuore di Chiaia per la P/E Satriano Cinque

Venerdì 25 Maggio 2018, 23:52 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2018 23:53

Stoffe preziose declinate in superfici pittoriche, riflessi, grafismi metallici, disegni astratti, resi unici dal taglio e dalle impeccabili cuciture per una collezione in cui regna il colore: in particolare l'azzurro come il mare in infinite nuances, e il verde.Satriano Cinque ha presentato «on the road», nel cuore di Chiaia, la sua collezione P/E 2018 interpretata per l'occasione da modelle d'eccezione come Francesca Frendo, Marina Morante e Barbara Del Duca, trasformate dall'estro di Ortensia Tropeano.Accolti dalla padrona di casa Gabriella Del'Ero, tanti amici ed appassionati di moda e tendeze tra cui Toto e Teresa Naldi, Lilli e Antonella Barbato, Anna Cesare, Marzia Spinelli, Anna Ziccardi, Rosita Puca, Paola Abbamonte, Olimpia Angrisani, MariaLaura D'Angelo, Antonella De Bellis, AnnaMaria Colao, Claudia Sangiuolo, Ludovica Giusti, Elvira Esposito, Cristina Leonetti di Santojanni, Silvana Landolfi, Lia Pellegrino, Antonietta Carotenuto, Emma Michelini, Angela Cioffi, Paola Signoriello, Serenella Bellucci, Laura De Nobili, Giulia Paone, Silvana Gallipoli, Pia Del Gaiso, Manuela Sorrentino, Olga Calabrese, Piera Boccia, Renata Monda, Rossella Frendo, Paola e Giuliana Grande.