Quando il make-up diviene una vera e propria forma d’arte

Sono napoletani di origine e ischitani di adozione i truccatori preferiti da molte star cinematografiche Italiane e internazionali e si chiamano Antonio Riccardo e Nicola Acella. Oramai sono immancabili nelle più importanti sfilate di moda e trasmissioni televisive dedicate alla bellezza.

Nella loro ascesa all’Olimpo dei make-up artist hanno truccato le star più amate prendendo parte a numerosi eventi esclusivi sia nazionali che internazionali quali: Alta moda Roma, la sfilata di Philipp Plein a Montecarlo la Fashion week di New York, The Look of the Year a Sanremo, le sfilate di Alta Moda a Matera e Roma, Modelle & Rotelle a Milano. Quali truccatori di grandi shooting per le aziende più famose nel mondo hanno truccato Alex Belli, Pierce Brosnan, David Beckam, Manila Nazzaro, Franca Leosini, Mariella Milani, la stilista Chiara Boni, la top model Naomi Campbell, la principessa Charlene di Monaco, Victoria Silvsted, Gracia de Torres, Katia Ricciarelli,Silvia Mezzanotte e Veronica Maya che li ha scelti come suoi truccatori ufficiali per eventi televisivi, oltre che, per editoriali, a lei dedicati.

All’evento dell’ Atelier Impero Couture tenutosi a Napoli lo scorso 10 settembre hanno truccato in esclusiva due star internazionali attrici della storica Soap trasmessa da canale 5 Beautiful Katherine Kelly Lang e Ashley Jones.

Con la loro Academy Make-up formano i futuri truccatori. In Uniche, il programma di Diego della Palma, hanno dispensato consigli di bellezza e spiegato l’importanza della formazione professionale per i colleghi make up artist.

Cultori della bellezza in tutte le sue sfaccettature Antonio e Nicola da sempre sono sensibili alle tematiche sociali e partecipano attivamente ad eventi dalle finalità benefiche organizzati dall’Unicef o da Arcobaleno Napoletano in collaborazione con la Fondazione Melanoma dove la valorizzazione della bellezza diventa un antidoto per ritrovare il sorriso e la forza nei momenti difficili come la malattia o la detenzione.

Meritati, quindi, sono sia la nomination al Leone D’oro di Venezia nel 2019 per meriti professionali che i numerosi riconoscimenti ricevuti nel corso della loro carriera tra cui il prestigioso premio “Orgoglio Italiano” assegnatogli ad Ischia.