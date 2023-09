Città della scienza Napoli: al via il secondo festival sulle stem

Un'indagine sulla formazione dei crateri lunari realizzata con i ragazzini di quinta elementare e la costruzione di un “Dantroide”, un robot umanoide con le sembianze di Dante Alighieri da parte di studenti di un Istituto Tecnico.

Lo studio della biodiversità in pochi decimetri quadrati di giardino, la progettazione di edifici a basso impatto ambientale per i ragazzi delle scuole superiori e un gioco matematico dedicato al triangolo di Tartaglia per i bambini delle scuole primarie.

Questi e molti altri sono i progetti che animeranno il secondo Festival italiano di Science on Stage che si svolgerà alla Città della Scienza di Napoli da venerdì 22 a domenica 24 settembre.

Science on Stage è il più grande appuntamento dedicato a progetti innovativi e coinvolgenti per l'insegnamento delle Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) per bambini e ragazzi di tutte le età, dalla scuola primaria alle superiori.

Una occasione di confronto e di scambio tra insegnanti di tutte le scuole d'Italia.

In questi tre giorni di Festival i docenti hanno l'occasione di presentare ciò che hanno ideato e realizzato, ma anche di conoscere quello che hanno fatto i colleghi, scambiare idee e magari avviare nuove collaborazioni.

Ma l'appuntamento è anche una competizione per ottenere la possibilità di partecipare al Festival europeo, in programma il prossimo anno.

A Napoli saranno presentate 30 esperienze di didattica non convenzionale suddivise in sei aree tematiche: Stem for the youngest; Stem Education for Sustainable Development; Digital Technologies in Stem Education; Diversity in Stem teaching; Steam in education; Low cost experiments in Stem education.

Questi 30 progetti sono il risultato della prima selezione effettuata tra tutte le proposte presentate al Comitato organizzatore di Science on Stage per l'Italia. Domenica, alla conclusione del Festival, saranno annunciati i progetti che faranno parte della delegazione italiana che parteciperà al Festival europeo che si svolgerà il prossimo anno a Turku, in Finlandia.

Science on Stage Europe è una organizzazione attiva da ormai più di vent'anni presente in 36 Paesi e che coinvolge oltre 100.000 insegnanti nel mondo.

Il Festival europeo raccoglie ogni due anni oltre 400 proposte in tre giorni di incontri e workshop.

I progetti di Science on Stage rappresentano ognuno un piccolo capolavoro di fantasia e innovazione. La loro caratteristica fondamentale è quella di scardinare l'idea che l'attività scolastica debba essere sempre uguale e basata sull'insegnamento frontale da parte di un insegnante. Ma anche dimostrare che le materie Stem non sono affatto difficili o noiose.