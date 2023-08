«Miss Mamma Italiana Gold 2023» premia la napoletana Loredana Gargiulo di Ercolano

Lo scorso fine settimana si sono svolte le Fasi Finali della 30° edizione di «Miss Mamma Italiana GOLD 2023». Si tratta del primo concorso nazionale di bellezza e simpatia, dedicato alla figura della mamma. Il concorso è riservato a tutte le mamme italiane ed è suddiviso in tre categorie: fascia di età 25/45 anni (le cui Fasi Finali si è svolgeranno dal 7 al 10 settembre a Bellaria - Riviera Romagnola), la fascia Gold, per le mamme aventi un’età tra i 46 ed i 55 anni e la fascia Evergreen, per le mamme con più di 56 anni.

Il concorso, giunto quest’anno alla sua 30° edizione non vuole premiare solo la bellezza ma intende valorizzare il ruolo della mamma come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società. Miss Mamma Italiana sostiene Arianne, Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 4 milioni di donne italiane in età fertile.

Vincitrice, con la fascia, la corona ed il trofeo di «Miss Mamma Italiana Gold 2023» Elisabetta Esposito, 46 anni, istruttrice di karate, di Sarmeola di Rubano (Padova), mamma di Noah di 7 anni. Una bellissima donna con lunghi capelli neri e occhi verdi, dolce, solare e simpatica, con una grande passione per le arti marziali. Il premio «Miss Mamma Italiana Gold Chic» va a Loredana Gargiulo, 49 anni, avvocato, di Ercolano, mamma di Francesco, Martina e Flavio, di 22, 16 e 10 anni.