«My Famous Bucato», la campagna Ace nei Quartieri Spagnoli di Napoli: protagonisti i panni stesi al sole

Napoli si trasforma e fino al 2 agosto le vie della Fondazione Quartieri Spagnoli diventano un set all’aria aperta di installazioni dedicate agli iconici panni stesi da balcone a balcone o sugli affacci degli edifici.

Da sempre simboli tra i più fotografati della città di Napoli sono stati incorniciati come quadri, per sottolineare il loro grande valore simbolico legato alla tradizione tutta italiana dello stendere i panni al sole. Una valorizzazione creativa ideata da Ace, da sempre nelle case degli italiani come alleato per un bucato perfetto che ha deciso di farne omaggio rendendoli protagonisti della sua campagna di comunicazione «My Famous Bucato».