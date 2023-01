Ritorna Beauty Queen: Medical Spa Day e Skinbar il 19 gennaio

Il primo mese dell’anno è un nuovo inizio ed è il momento ideale per dedicare tempo alla cura di sé. Lo sa bene Beauty Queen, urban spa e centro di estetica avanzata, con due sedi a Napoli, che inaugura il 2023 con un calendario di iniziative e protocolli innovativi.

Parola d’ordine del mese è skincare, la cura della pelle è al centro delle nuove proposte Beauty Queen 2023. Una grande novità è il Medical-spa day: un appuntamento fisso con la Dott.ssa Angela Ianniello specialista in medicina estetica che ogni lunedì sarà presente nelle sedi Beauty Queen per consulenze gratuite personalizzate su inestetismi cutanei come lassità, lesioni dermiche, cicatrici da acne, blefaro superiore e inferiore non chirurgica, codice a barre, lentigo solari. Giovedì 19 Gennaio torna, dopo il successo del primo appuntamento, lo skinbar di Beauty Queen, un vero e proprio salotto esperienziale dove si viene accolti da una beauty expert per consigli di bellezza e remise en forme e un buon cocktail creato per l’occasione con gli stessi ingredienti naturali che sono alla base della più avanzata cosmesi neurosensoriale. L’appuntamento è nella sede di Chiaia, al primo piano di Palazzo Partanna, in piazza dei Martiri 58 (dalle ore 16:30 alle 21.00 su prenotazione).

Lo skinbar è un evento gratuito, che si ripete ogni mese, un’esperienza immersiva nel mondo Beauty Queen, ma anche un’occasione per conoscere meglio la propria pelle e il modo migliore per prendersene cura. Il focus di gennaio e febbraio è sull’invecchiamento cutaneo esposomico. «La pelle, ed in particolare quella del nostro viso, registra inesorabilmente il nostro stile di vita, l’ambiente in cui viviamo, le nostre emozioni, lo stress: una serie di fattori che determinano il nostro Esposoma e che è causa di inestetismi e imperfezioni. Esiste una linea antirughe rivoluzionaria che protegge dai processi di invecchiamento esposomico della pelle, si chiama Agefactor e nasce dalla ricerca Rhea Cosmetics condotta con l’università di Pavia e che BeautyQueen mette a disposizione delle proprie clienti per trattare in modo preventivo e complessivo la pelle, contrastando così l’invecchiamento precoce della cute», spiega Titty Moxedano, spa manager di Beauty Queen.