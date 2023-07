Vannulo e Maison Cilento: una storia di eccellenza e di cravatte

Ugo Cilento, imprenditore e patron della storica azienda di moda Cilento dal 1780, presenta la sua nuova eccezionale creazione, la nuova cravatta ideata in collaborazione con l’imprenditore caseario e Cavaliere del lavoro Antonio Palmieri, proprietario della Tenuta Vannulo, una Fattoria Biologica certificata Icea, situata a pochi metri dall’area archeologica di Paestum, un'eccellenza del territorio di cui è il fiore all’occhiello.

Sulla pala principale della cravatta sono rappresentate treccia e mozzarella ed ovviamente la V, identificativa del prestigioso caseificio.

Sul codino è tessita l'immagine della tipica lavorante del noto prodotto campano.

Le cravatte settepieghe, riconosciute in tutto il mondo come eccellenza assoluta ed alto esempio di sartorialità napoletana, sono realizzate in pregiata seta, fondo blu o blu royal, e verranno vendute esclusivamente presso la Tenuta Vannulo.

Il cavaliere Antonio Palmieri, ha una visione assolutamente unica e all'avanguardia della sua Azienda, utilizzando un sistema produttivo che guarda all'eccellenza e che si basa sulle regole dell’agricoltura biologica, nel rispetto dell’ambiente e degli animali. Palmieri coltiva da sé i foraggi necessari all'alimentazione delle proprie 600 bufale. Ognuna di loro viene curata solo con rimedi omeopatici e viene munta con tecniche all'avanguardia per salvaguardare il benessere degli animali. Le bufale vivono in un ambiente sereno e rilassante, trattate con docce, spazzole, materassini in gomma per riposare e musica rilassante da ascoltare.

La lavorazione della mozzarella avviene interamente a mano, nel pieno rispetto di un'igiene scrupolosa ed esclusivamente con latte aziendale, dove vi è l’unico punto vendita.

La filosofia di vita e di lavoro del Cavaliere Palmieri ben si sposa con quella di Ugo Cilento, il quale ha fatto dell'artigianalità, della qualità e del fatto a mano l'elemento caratterizzante del proprio Marchio che, unito alla sua grande sensibilità, eleganza e creatività ha reso la Cilento la più longeva eccellenza del mondo nel campo della sartoria e dell'abbigliamento.