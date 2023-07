Cosa fare a Napoli nel weekend tra 28 e 30 luglio: ecco gli appuntamenti da non perdere

Ecco cosa fare a Napoli nel weekend tra 28 e 30 luglio.

Mostre e visite ai monumenti

«My Famous Bucato» nei Quartieri Spagnoli

Napoli si trasforma e fino al 2 agosto le vie della Fondazione Quartieri Spagnoli diventano un set all’aria aperta di installazioni dedicate agli iconici panni stesi da balcone a balcone o sugli affacci degli edifici.

Giornata dell'amicizia a Città della Scienza

Il weekend di sabato 29 e domenica 30 luglio è dedicato alla giornata mondiale dell’amicizia che ricade il 30 luglio.Con il laboratorio interattivo La ragnatela dell’amicizia si potrà costruire una ragnatela che simbolicamente rappresenta lo stare uniti mentre con il laboratorio targato «Borbone Kids Lab» I fiori dell’amicizia! si potranno trasformare i filtri del caffè in bellissimi fiori colorati da regalare ad un amico, divertendosi tra filtri, pennarelli e scovolini colorati. Per finire il science show Scienza a colori, consentirà di immergersi in un vortice di esperimenti pazzi e colorati e scoprire la scienza che si cela dietro i colori con Lava lamp, colori in fuga, inchiostri danzanti, gare di pigmenti e tanto tanto divertimento.

A Ischia Ponte mostra collettiva di pittori e scultori ischitani

In apparenza, come la definiscono loro stessi, è «una tavolozza di vecchi amici», e invece le suggestioni della mostra collettiva di dodici pittori e scultori ischitani, allestita solo di sera – è visitabile dalle 20.30 alle 23.30 – nel cuore «sacro» del borgo di Ischia Ponte, è diventata un fenomeno che cattura l’attenzione dei turisti d’ogni nazionalità.Le trenta opere esposte, di diversi formati e materiali, sintetizzano il lungo lavoro di autori che rappresentano un ampio percorso generazionale, in una poliedricità di tecniche, background culturali, esperienze nazionali e motivi d’ispirazione.

«Ciak History»: dialogare con Alessandro Magno

Dialogare con Alessandro Magno: ora è possibile con l'Intelligenza Artificiale. Il Mann in collaborazione con CoopCulture ospita nell'atrio l'installazione «Ciak History», ideata e realizzata da Protom, la prima compagnia italiana leader nello sviluppo di soluzioni tecnologiche.Accedendo al box, dinanzi ad un busto del grande condottiero al quale è dedicata la mostra Alessandro e l'Oriente (fino al 29 agosto), l'utente potrà formulare le sue domande. Cinque le lingue disponibili, italiano, inglese, tedesco, spagnolo e francese. Il dialogo, previa autorizzazione, sarà registrato e il visitatore potrà successivamente scaricare il video e gestirlo a suo piacimento.

Puteoli Sacra al Rione Terra di Pozzuoli

Tornano le aperivisite di «Puteoli Sacra» al Rione Terra con degustazioni in terrazza il venerdì a partire dal tour delle 16,30.

Un calice di prosecco accompagna i prodotti preparati dai ragazzi della Fondazione Regina Pacis tra cui miele con formaggio, bruschette e stuzzicherie. Un’offerta unica perché abbinata ad un percorso di 2500 anni di storia, in un luogo incantevole a picco sul mare, che parte dalla cattedrale di San Procolo Martire che ingloba le colonne marmoree del tempio di Augusto, col soffitto che riproduce il cielo e le costellazioni dell'approdo di San Paolo a Pozzuoli.

Gli spettacoli e la musica

Teatro Grande Pompei la prima di «Lo Spartito Magico»

Sarà il suggestivo scenario del Teatro Grande di Pompei ad ospitare domani 28 luglio alle 21 in prima assoluta «Lo Spartito Magico», l’opera del Maestro Sergio Cirillo, autore dei più grandi successi di Andrea Bocelli, per la regia di Nadia Baldi. L’evento, che è in programma nell’ambito della rassegna «Stay in Pompei… Summer Edition 2023», si avvale dell’orchestrazione del Maestro Maurizio Pica e ha come protagonisti Franco Castiglia, Miriam Ciccotti, Gianni Conte, Adriano Di Domenico, Emanuela Loffredo, Francesco Malapena e Matteo Mauriello, con la partecipazione di Rossella Pugliese. In scena anche il coro Artemusica, diretto dal Maestro Giancarlo Amorelli e formato da 16 cantanti.

Pomigliano Jazz

Proseguono i concerti della XXVIII edizione del festival Pomigliano Jazz. La serata del 28 luglio sarà introdotta dalle «Interferenze sonore» del dj e producer Marco De Falco alle 20.30 e vedrà alternarsi sul palco il duo Musica Nuda, composto dalla cantante Petra Magoni e dal contrabbassista Ferruccio Spinetti e l’Orchestra Napoletana di Jazz diretta da Mario Raja.

«Estate a Corte»

Inizia «Estate a Corte», la rassegna cinematografica organizzata dalla fondazione Foqus. Il programma in oggetto va da domani, venerdì 28 luglio, a giovedì 3 agosto, e i biglietti saranno acquistabili sul sito della Foqus.Di seguito la programmazione: Venerdì 28 luglio – CRIMES OF THE FUTURE di David Cronenberg; Sabato 29 luglio – TRIANGLE OF SADNESS di Ruben Östlund; Domenica 30 luglio – THE FABELMANS di Steven Spielberg ; Lunedì 31 luglio – DECISION TO LEAVE – di Park Chan-wook, Martedì 1 agosto – THE QUIET GIRL – di Colm Bairéad; Mercoledì 2 agosto – ASTOLFO - di Gianni Di Gregorio; Giovedì 3 agosto – MAIGRET- di Patrice Leconte.

«La notte prima», Ugolini a «Sorrento Incontra 2023»

La manifestazione “Sorrento Incontra 2023”, promossa dal Comune di Sorrento e realizzata da InScena, continua sull'onda del successo venerdì 28 luglio alle ore 19 al chiostro di San Francesco, con la presentazione del libro "La notte prima", edito da Cairo, scritto da Massimo Ugolini, con racconti di Maurizio de Giovanni.Il volume, presentato dall’autore, narra della lunga notte che ha preceduto la conquista del terzo scudetto nella storia del Napoli.

Raiz in concerto al Pessoa Luna Park di Napoli il 30 luglio

Raiz terrà un concerto gratis al Pessoa Luna Park il 30 luglio. Gennaro Della Volpe, in arte Raiz o anche Raiss, (Napoli, 22 aprile 1967) è un cantante e attore italiano. Voce dello storico gruppo degli Almamegretta, band di culto della scena indipendente e alternativa italiana degli ultimi trent’anni, se ne distacca a partire dal 2001.

I balletti del San Carlo per la Venere degli Stracci

ll Teatro San Carlo presenta una serata dedicata all'eccellenza della danza classica con due capolavori coreografici: Serenade di George Balanchine su musica di Pëtr Il'ič Čajkovskij e il terzo atto di Raymonda di Marius Petipa su musica di Alexander Glazunov, in scena da mercoledì 26 luglio fino a domenica 30 luglio. Protagonista il Balletto del Massimo napoletano diretto da Clotilde Vayer.

Tribucstock Festival

Rinnovato per la quarta edizione il Tribucstock Festival, dal 28 al 30 luglio, con una rassegna musicale che affonda le radici nel territorio e si dirama verso paesi e culture lontane. Anche quest’anno sarà la magnifica cornice della Pineta Tribucchi di Palma Campania ad ospitare i visitatori e i campeggiatori per i 3 giorni della venue.Venerdì 28 luglio si esibiranno i PS5, il progetto strumentale di Pietro Santangelo (Nu Genea, Slivovitz, Fitness forever) che connette la tradizione musicale partenopea, l’amore per la musica afroamericana e i nuovi linguaggi contemporanei.Sarà poi la volta dei C’mon Tigre, un progetto musicale tra i più interessanti e apprezzati dalla critica nazionale e internazionale. Regina della scena alternativa elettronica italiana, icona di una generazione; autrice, cantante e produttrice: con MEG si entrerà nel vivo del Festival. Noto per il suo approccio globale e la sua capacità di trascendere i confini sonori, attivista per i diritti LGBTQIA+ e sound designer, produttore, deejay: sarà Populous a chiudere nel migliore dei modi la prima giornata del Festival.

Brividi d’Estate 2023 al Real Orto Botanico

Venerdì 28 luglio sarà la volta de Il cuore ha più stanze di un bordello di Gabriel Garcia Marquez, con Rosalba Di Girolamo e Rocco Zaccagnino, nell’adattamento e la regia di Annamaria Russo. La meccanica del cuore di Mathias Malzieu, al suo debutto sabato 29 e domenica 30 luglio, con Marianita Carfora, Sonia De Rosa, Fabio Rossi, Alfredo Mundo, Adriana d’Agostino, le scene di Elio Rivera, nell’adattamento e la regia di Annamaria Russo.

Proiezione film nell’arena del Parco Urbano di via Fellapane

Nel frattempo, prosegue anche la programmazione dei film nell’arena del Parco Urbano di via Fellapane: il 28 luglio si proietta “Non così vicino” regia M. Forster; il 29 luglio “DC League of Super-Pets” regia di J. Stern e il 30 luglio “Laggiù qualcuno di ama” regia M. Martone sull’indimenticato Massimo Troisi.