Il party di ​Simona D'Agostino, da protagonista della lotta al Covid a festeggiata

Cinquant'anni davvero «d'oro» per Simona D'Agostino, nota dottoressa napoletana oggi responsanbile del servizio di pneumologia dell'Ospedale San Gennaro dopo essere stata in prima linea nella lotta al Covid al Loreto Mare, dove pure ha lavorato per molti anni.

Bella e brava, la dottoressa ha accolto i suoi amici più cari sull'accogliente terrazza vista mare degli amici Stefania Russo e Pippo Cimafonte, perfettamente trasformata da Alba Catering in un ristorante gourmet sotto le stelle. Qui, perfetta nell'abito color oro ideato per lei da Patrizia Lieto e grazie anche alle sapienti mani del visagista Fabio Cotena e dell'hair stylist Salvatore Iovene, Simona ha brindato e ballato fino a tarda notte sulle note selezionate per lei dal dj Jo brigante. Al suo fianco, come sempre, gli amici del cuore Francesco De Vivo, Eva De Lucia, Adele Pelusio, Fara Di Salvo e naturalmente lo storico Giuseppe Gargiulo con la fidanzata Carmen.

Emozionata com'era giusto che fosse al momento del fatidico taglio della torta, Simona ha ufficializzato il giro di boa circondata dall'affetto della mamma Rosa e della sorella Valentina, punti fermi della sua vita come del resto tanti degli ospiti presenti tra cui anche molti arrivati apposta fuori da Napoli, come nel caso di Simona Begni e Francesco Brunelli da Brescia.

Una serata nel segno dell'amicizia quindi che ha visto protagonisti anche Francesca De Rosa, Rino Di Maio, Luisa Langella, Chiara Selo, Claudio De Luca, Antonio Messina, Piergiorgio Rispo, Emanuela Iodice, Marco Rocco, Paolo De Vita, Fulvio Langella, Stefano Tommasi, Vincenzo Esposito, Giuseppe Nardone, Annalisa Pagano, Valeria Esposito, Mario Amoroso, Gianmarco Amodio, Diletta Musto, Orazio Cicatelli, Alfonso Brancaccio, Giuliana Lippolis, Vincenzo Andreoli, Francesco Vigilante, Livio Mirra, Bruno Silvestro, Annalisa Falco Augelli, Grazia Sangiovanni, Enzo Ferrara, Imma Laino e tanti altri immortalati per l'occasione da Paolo Vitale.