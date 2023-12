A Portici il villaggio di Natale per sostenere il Santobono Pausilipon

Fino al 7 Gennaio 2024 a «Casa Colonica», al Corso Giuseppe Garibaldi di Portici, da non perdere la Christmas Experience: un vero e proprio villaggio di Natale allestito nel cuore della città con il patrocinio del Comune di Portici che resterà aperto tutti i giorni fino appunto all'Epifania compresa, offrendo momenti magici a grandi e piccoli.

Una parte dell’incasso realizzato nel corso di questi giorni di festa sarà devoluto inoltre alla Fondazione Santobono Pausilipon per aiutare i bambini dell’ospedale pediatrico più grande del Mezzogiorno: un progetto nato per volontà della famiglia De Maria in collaborazione con il direttore marketing Vittorio Iumiento e Dario Varsalona la cui ambassador sarà la presentatrice televisiva Veronica Maya.



E dall’artigianato napoletano alle prelibatezze gastronomiche dei prodotti tipici, dalle piccole casette in legno alle decorazioni ed un panorama mozzafiato sul Golfo di Napoli, non manca proprio nulla per creare una splendida cornice natalizia.

Il programma di animazione ed intrattenimento prevede infatti un format in grado di offrire ai bambini e ai loro genitori un’occasione di svago e di gioia da condividere nei giorni di festa per il Natale. Da non perdere in particolare la Casa di Babbo Natale, che raccoglierà le letterine e permetterà di scattare una foto ricordo a tutti i bambini. Sono previste inoltre un’area giochi con i gonfiabili, incontri con le mascotte, i laboratori di arte presepiale del maestro Ferrigno, interazione multimediale e stand di prelibatezze culinarie.



Gli ospiti potranno infine assaggiare i panini di Old Wild West, le pizze della Pizzeria Vesuvio ed i dolci Fiocchi di Neve della pasticceria Poppella. Il programma prevede anche il laboratorio Mani in Pasta, nel corso del quale i bambini potranno impastare ed infornare i biscotti con i pastry chef di Casa Colonica.