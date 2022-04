Argos e Roma Cares consegnano doni ai bimbi ricoverati al San Camillo Forlanini

Nel primo pomeriggio odierno una delegazione dell'associazione Argos forze di polizia guidata dai segretari di presidenza nazionale Gianluca Guerrisi e Fausto Zilli ha consegnato doni ai bambini ricoverati presso il reparto pediatria dell'ospedale San Camillo Forlanini - Roma. Ad accogliere la delegazione dell'associazione Argos forze di polizia il primario Mauro Galvani e la sua equipe di assistenza del reparto pediatria.

Ai piccoli degenti del reparto e di quelli in attesa al pronto soccorso pediatrico sono state consegnate uova di Pasqua, gadget della polizia di stato e gadget della Panini. Insieme con i dirigenti nazionali dell'associazione Argos forze di polizia - no profit, gli agenti in uniforme del Poli Bike - cot della questura di Roma e una graditissima sorpresa, Romolo, la mascotte ufficiale della As Roma Calcio, e il super eroe della Marvel Spider Man. Al seguito della delegazione Argos, inoltre il comico televisivo Angelo Molone, la delegazione di Oasi park - Dragoland, la dott.ssa Cristina Di Silvio regional director for the Capitalcity of Rome - United States foreign trade Institute e rappresentanti nazionali di Assotutela.

La visita dell'associazione Argos forze di polizia, che segue il percorso delle buone azioni della stessa, è terminata con la consegna di adesivi da parete dei più noti personaggi dei cartoni animati che serviranno a corredare a misura di bambino il reparto di pediatria. Si ringraziano l'ufficio relazioni esterne e cerimoniale della polizia di stato e la questura di Roma per il sostegno fornito all'iniziativa e si ringrazia la Direzione Sanitaria dell'ospedale San Camillo Forlanini - Roma per l'ospitalità, in un'ambiente professionale e accogliente.