«Lo sport come mezzo nel percorso delle buone azioni», il meeting Argos al Campidoglio

Il Palazzo Senatorio al Campidoglio nella sala del Carroccio ha ospitato la conferenza Sport e Sicurezza per la Solidarietà, organizzata dall'associazione Argos Forze di Polizia, dal tema Lo sport come mezzo nel percorso delle buone azioni.

Il Dott. Gianluca Guerrisi e Dott. Fausto Zilli, rispettivamente presidente e Vice presidente vicario, hanno voluto fortemente dedicare ampio spazio alla tematica della solidarietà. Infatti, sono stati sottoscritti protocolli d’intesa per le attività di sostegno e aggregazione con realtà locali, associazioni, enti cooperative sociali. L'obiettivo della conferenza è stato quello di promuovere lo sport come strumento di educazione al rispetto delle regole, della solidarietà e amicizia, ma anche come mezzo di formazione, informazione e inclusione.

Durante l'evento, è stata consegnata una speciale maglia commemorativa a ogni giovane rappresentante, simbolo tangibile di un impegno condiviso per il raggiungimento di obiettivi importanti nel campo sociale.

Numerosi poi gli interventi delle autorità presenti: il direttore Rai per la sostenibilità Roberto Natale, il prefetto Francesco Tagliente, il presidente Ordine dei Giornalisti Lazio Guido D’Ubaldo, il presidente del Coni Lazio Riccardo Viola, Don Stefano Cascio sacerdote e parroco chiesa di Buonaventura da Bagnoregio, Ezio Luzzi celebre giornalista Rai e il testimonial d’eccezione Corrado Oddi.