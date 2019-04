Giovedì 4 Aprile 2019, 12:27 - Ultimo aggiornamento: 04-04-2019 12:45

Quarantaseimila euro l'anno per rivangare i sogni di quando eravamo bambine. Una coppia inglese sta infatti cercando una baby sitter part time per le proprie figlie gemelle di 5 anni. Ma la candidata dovrà amare i travestimenti: il requisito è infatti vestirsi da principessa Disney , più precisamente una diversa ogni mese.Da Rapunzel a Cenerentola, da Belle a Merida. «Le nostre bimbe sono ossessionate dalla Disney, e pensiamo che questa trovata potrebbe essere utile per insegnare loro virtù come la determinazione, compassione, coraggio e ambizione». A parte l'ottima conoscenza dell'universo Disney, quindi, la candidata dovrà avere la patente, l'attestato di primo soccorso, un'esperienza di due anni e, ovviametne un buon livello di inglese.