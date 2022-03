«Ciro con i baffi», un dono ai bimbi ucraini promosso dalla Fondazione Giancarlo Siani

La Fondazione Giancarlo Siani onlus promuove una favola, “ЧІРО З ВУСАМИ” - “Ciro con i baffi”, un piccolo dono alle bambine e ai bambini ucraini arrivati in Italia per fuggire dalla guerra. La storia, scritta da Carolina Amati, è ambientata al mare, nelle isole del Golfo di Napoli.

È stata tradotta da Olga Balabha e recitata da Karina Samoylenko, ballerina del Teatro di San Carlo di Napoli, in modo tale che i bimbi ucraini possano ascoltarla nella loro lingua. Un modo semplice e gentile per far sentire meno, a questi stessi bambini, la nostalgia della loro terra e per offrire un’accoglienza affettuosa, perché una favola può sanare le ferite e affievolire il dolore.