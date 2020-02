Oltre 350 studenti delle scuole secondarie di secondo grado hanno assistito, nell’Auditorium della Regione Campania, alla conferenza spettacolo «Fate il Nostro Gioco» organizzata dalla Banca di Credito Popolare, dalla FEduF in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e la Regione Campania, soffermandosi su temi come l’uso consapevole del denaro e legalità e per comprendere i danni che può provocare il gioco d’azzardo quando sfocia in ludopatia.



La prima parte della giornata è stata dedicata a una riflessione dal titolo «Il valore dell’educazione finanziaria per i cittadini di domani», un dialogo con gli studenti sui principali concetti di cittadinanza economica con gli interventi di Lucia Fortini – Assessore Istruzione, Politiche Giovanili, Politiche Sociali Regione Campania, Felice Delle Femine – Direttore Generale Banca di Credito Popolare, Don Tonino Palmese – Presidente Fondazione POLIS e Giovanna Boggio Robutti – Direttore Generale di FEduF.



A seguire i ragazzi hanno assistito allo spettacolo «Fate il nostro gioco» dei divulgatori scientifici di Taxi 1729, che hanno presentato i meccanismi del gioco d’azzardo, evidenziando effetti e trappole nelle quali è facile cadere.

«La consapevolezza di essere banca del territorio – afferma Felice Delle Femine, Direttore Generale della Banca di Credito Popolare – ci responsabilizza e ci spinge ad investire sulla cultura economica delle nuove generazioni. L’impegno che la BCP sente particolarmente vicino alla propria mission e al ruolo sociale che svolge è affiancare le istituzioni e le scuole del territorio nella divulgazione ai giovani della conoscenza di temi economico-finanziari, ed offrire agli stessi la possibilità di riflettere sul valore del denaro e sulla necessità di gestirlo responsabilmente per sé stessi e per la comunità, in un’ottica di cittadinanza consapevole».



La conferenza spettacolo ha illustrato agli studenti le regole matematiche applicate alle varie forme di scommesse e al gioco d’azzardo, svelandone i lati nascosti, le scarse possibilità di successo e gli alti rischi, con l’obiettivo di prevenire la diffusione di questo pericoloso fenomeno tra i giovani. © RIPRODUZIONE RISERVATA