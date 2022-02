Il Maschio Angioino si tinge di viola per la Giornata contro l'epilessia

La Giornata Internazionale dell'Epilessia è un evento mondiale che ogni anno, il secondo lunedì di febbraio, promuove la consapevolezza verso una malattia neurologica cronica tra le più diffuse che colpisce 50 milioni di persone al mondo in più di 130 paesi, di cui 6 milioni in Europa e 500 mila in Italia, con un un’incidenza in aumento nell’età infantile e senile.

In Italia la LICE – Lega Italiana Contro l’Epilessia, in occasione della Giornata Internazionale per l’Epilessia, in programma il 14 febbraio, lancia l’iniziativa “Io vedo le stelle”, perché anche con l’Epilessia si può splendere e brillare, nonché realizzare i propri sogni e desideri. A Napoli il Maschio Angioino alle ore 20 del 14 febbraio si illuminerà di viola, il colore della lotta all’epilessia, così come il Colosseo a Roma e come tanti altri monumenti in Italia e nel mondo. In pieno lockdown è nata a Napoli E.C.O. -Epilessie Campania OdV– associazione di volontariato senza scopo di lucro che tutela i diritti dei malati di epilessia e le loro famiglie. E.C.O. si avvale della preziosa collaborazione di un Comitato scientifico presieduto dalla professoresssa Leonilda Bilo già coordinatrice della LICE per la Campania e Molise e responsabile del Centro dell’Epilessia della Federico II di Napoli. L’associazione E.C.O. ha sensibilizzato le amministrazioni locali della Campania affinché un monumento cittadino fosse illuminato di viola e si diffondesse tra la cittadinanza l’eco dell’iniziativa e dei suoi valori.