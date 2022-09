“Napoli per Napoli” a settembre le giornate sull'educazione ambientale

Il 18 settembre si svolgerà la prima edizione di “Napoli per Napoli” una serie di giornate di sensibilizzazione, educazione ambientale e cura del verde volute dal sindaco Gaetano Manfredi, coordinate dall'assessore alla salute e al Verde Vincenzo Santagada, in sinergia con l'assessore all'ambiente e al mare Paolo Mancuso e in collaborazione con Asia, le municipalità e le associazioni di volontariato attive sul territorio.

A partire da oggi 5 settembre è pubblicata sul sito istituzionale al link: https://www.comune. napoli.it/napolipernapoli una mappa delle attività ed un modulo di iscrizione che sarà possibile utilizzare per formalizzare la propria adesione e scegliere l'area e l'associazione con la quale si intende partecipare. La scadenza per la candidatura è fissata per mercoledì 14 settembre. Nel giorno dell'evento il cittadino si recherà presso i punti di accoglienza predisposti dalle associazioni per l'identificazione e per sottoscrivere una copia cartacea della dichiarazione di esonero con la liberatoria per l'uso dei dati personali, obbligatoria per la partecipazione all'evento.