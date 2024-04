Napoli, al via il concorso per le scuole «Dietro ogni nome nessun'altra» contro la violenza di genere

Il Comune di Napoli sceglie l'I.C. Massimo Troisi di Pianura per presentare il nuovo concorso «Dietro ogni nome nessun'altra». La Presidente del consiglio comunale Enza Amato il giorno 11 aprile alle ore 12.00 nel plesso di Via De Chirico darà il via alla seconda edizione del concorso dedicato agli istituti scolastici napoletani.

«Sensibilizzare, educare, promuovere un cambiamento culturale profondo che ponga fine alla violenza di genere è l’obiettivo della seconda edizione del Concorso “Dietro ogni nome nessun’altra”. Questo è l’obiettivo della kermesse comunale». La scelta dell’istituto pianurese diretto dalla professoressa Vera Brancatelli, è un premio all’impegno profuso sul territorio con iniziative culturali che hanno portato la periferia di Pianura ad essere al centro di un messaggio positivo di riscatto sociale.

Le numerose iniziative coordinate dalla professoressa Giulia Supino con il supporto dell’intero corpo docente hanno acceso i riflettori su una realtà periferica non più al margine della città ma volano per dare un contributo di crescita alle nuove generazioni. La presidente Enza Amato, da sempre in prima linea per la lotta ad ogni forma di violenza di genere, inaugurerà all’I.C.

Massimo Troisi la seconda edizione del concorso «Dietro ogni nome nessun’altra».