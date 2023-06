Napoli, convegno sull'endometriosi alla Clinica Mediterranea: visite gratuite

Al via il convegno sull'endometriosi, «la malattia invisibile» il 1 luglio, alle ore 12, organizzato dalla Clinica Mediterranea di Napoli. L’appuntamento vedrà il dott. Roberto Clarizia, chirurgo ginecologo, punto di riferimento della struttura, presentare le tecniche per operare e curare l'endometriosi. L’incontro ha come obiettivo dare risposte a tutte quelle donne che per anni non hanno immaginato che potessero essere affette da questa patologia.

La Mediterranea si propone come centro di ascolto e di cura.

Il lavoro di questo team multidisciplinare fa sì che la donna, ove mai si trovasse in uno stadio avanzato della malattia, e quindi con la necessità di dover essere sottoposta ad operazione, possa affrontare la stessa nelle migliori condizioni, di tempo, recupero e tecniche».

Tra i temi che saranno affrontati durante l’incontro: «La prima diagnosi e le indicazioni alla terapia medica o chirurgica» con Giovanni Pontrelli, direttore U.O Ginecologie e Ostetricia Policlinico Abano Terme, a seguire «L’intervento chirurgico: quando è necessario c’è qualcosa che non va», affrontato dal chirurgo ginecologo, Roberto Clarizia e ancora «Endometriosi, sterilità e società: prospettive di prevenzione e cura».



L’evento è pubblico, ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti. Alle donne interessate, che interverranno all’incontro, nell’ottica dell’importanza della prevenzione la Clinica offre la possibilità di visite gratuite.