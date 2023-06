Donna si ammala in un resort cinque stelle e muore per diarrea e vomito. Il marito: «Voglio la verità»

Una semplice vacanza si è trasformata in una tragedia. Un uomo felicemente sposato si è ritrovato vedovo da un giorno all'altro. La moglie di Michael è morta dopo essersi ammalata in un resort a cinque stelle a Capo Verde. I sintomi? Vomito e diarrea. Al momento, l'uomo ha intrapreso un'azione legale contro quelli che sono i responsabili.

Cosa è successo

Jane Pressley, di Gainsborough, si era recata al Riu Palace Hotel di Santa Maria con il marito Michael per una vacanza di due settimane per festeggiare il suo compleanno. Dopo due giorni di soggiorno, la madre di due bambini, che sarebbe diventata nonna per la prima volta, si è ammalata di sintomi gastrici e influenzali, tra cui vomito e diarrea. Una volta tornata a casa, le condizioni di Jane sono peggiorate ed è stata ricoverata in ospedale, dove è morta a gennaio.

Durante il loro soggiorno, sia Jane che Michael si sono sentiti male

Mentre lui si è ripreso nel giro di una settimana, Jane, che soffre di una malattia polmonare ostruttiva cronica, ha continuato a stare molto male. «Anche se nulla la riporterà indietro», ha detto il marito, «abbiamo bisogno di risposte. È il minimo che ci meritiamo». La notizia arriva dopo che i turisti britannici hanno segnalato casi di malessere nell'hotel alla fine dell'anno scorso, affermando di aver ricevuto cibo che sembrava pollo crudo e coperto di mosche, oltre a segnalare un forte odore di zolfo. Errore medico? I medici che la curarono sospettarono che la donna avesse un'infezione batterica e le somministrarono degli antibiotici.

L'avvocato

Jatinder Paul, avvocato specializzato in infortuni internazionali dello studio che rappresenta Michael, ha dichiarato: «Il resoconto di Michael riguardo alla malattia è profondamente preoccupante. Rappresentiamo più di 350 persone che si sono ammalate gravemente in questo hotel nel 2022. Pertanto, quest'ultimo sviluppo è molto preoccupante. L'impatto di queste malattie non dovrebbe mai essere sottovalutato, perché possono portare a problemi di salute a lungo termine e in alcuni casi possono rivelarsi fatali».

La salute della donna peggiorata al rientro a casa

Da sottolineare che Jane, assistente sanitaria, e Michael, addetto alla produzione alimentare, sono arrivati al resort Riu Palace, sull'isola a ovest dell'Africa, il 27 novembre 2022 e sono tornati nel Regno Unito il 12 dicembre. Nelle settimane successive, le condizioni di Jane si sono deteriorate ed è stata portata in ospedale, dove è poi deceduta. Sul certificato di morte, la causa del decesso è stata confermata come «esacerbazione infettiva della broncopneumopatia cronica ostruttiva». Jane lascia due figlie, Lucy Ambrose, 37 anni, responsabile d'ufficio, e Porcia Stow, 30 anni, consulente alla clientela. Al momento della morte di Jane, Porcia era incinta del suo primo figlio.