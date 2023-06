Giamaica, turista prova a bere tutti i 21 cocktail nel menù del bar e muore in camera d'albergo

Una sfida alcolica è costata la vita a un turista britannico in vacanza in Giamaica. Timothy Southern, 53 anni, nel maggio 2022 alloggiava con sua sorella, i figli e altri parenti al Royal Decameron Club Caribbean di Saint Ann, quando si è messo in testa di provare a bere, in un'unica serata, tutti i 21 cocktail del menu del bar sulla piscina dell'albergo. Una "challenge" - chiarirà un'inchiesta - organizzata per festeggiare il compleanno di una turista canadese, incontrata il giorno stesso insieme a un'amica connazionale.

Dopo aver consumato 12 drink di fila, l'uomo si è arreso ed è rientrato nella sua stanza.

Poco dopo sarebbe stato trovato in condizioni critiche da alcuni parenti: «Stava soffocando. L'ho messo in posizione di recupero e ho chiamato un'ambulanza - ha testimoniato un parente della vittima - Stava emettendo un gorgoglio. Non appena è stato messo in posizione di sicurezza, ha vomitato. Gridavo il suo nome ma non mi rispondeva».

Gli ultimi istanti prima del decesso

Il racconto del parente della vittima continua. Si sofferma sul comportamento ambiguo di un infermiera, arrivata nella stanza del turista: «Quando è arrivata l'infermiera, le ho chiesto se avevano chiamato un'ambulanza. Lei ha risposto 'no' - racconta - Le ho detto di non limitarsi a stare seduta accanto a Thimothy e di iniziare la rianimazione cardiopolmonare».

Un'esortazione che non è servita a salvare la vita del 53enne, deceduto nella stanza: «Gli ha fatto solo delle compressioni toraciche. Forse se avesse saputo cosa stava facendo Timothy sarebbe ancora vivo. Il trattamento che ha ricevuto sono stati disgustosi».

Un patologo di Kingston, in Giamaica, ha indicato la causa della morte come "gastroenterite acuta dovuta al consumo di alcol". L'inchiesta aperta sul decesso nel Rego Unito dalla procuratrice Emma Serrano ha chiesto di poter visionare i rapporti tossicologici di Southern. Potrebbero occorrere tre anni prima che arrivino dalla Giamaica.