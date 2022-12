Auto a fuoco davanti a un bar, paura a Solofra

Ancora un’auto a fuoco a Solofra. Ma, in questo caso, si tratta di un fatto accidentale, che ha comunque messo in allarme le persone. In serata, una Smart si è improvvisamente incendiata mentre percorreva via Giuseppe Maffei, nei pressi di un bar. Alcuni avventori del locale hanno effettuato un primo intervento. Il rogo è stato spento dall’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, che hanno anche messo in sicurezza l’area. Per l'uomo alla guida nessuna conseguenza tranne un comprensibile spavento.