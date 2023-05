Tre cuochi “buoni” e la pet therapy per i bimbi del Pausilipon

“Quattrozampe al Santobono 2023” è il nuovo meraviglioso progetto di pet therapy per i piccoli pazienti del nosocomio partenopeo, che mette a loro disposizione la preziosa e allegra compagnia di sei cani educati da addestratori esperti. A finanziare questa sagace iniziativa concorrono come sempre gli eventi cittadini più svariati e creativi: capitano di queste avventure è come sempre e anche stavolta l’intraprendente Emanuela Capuano, direttore della Fondazione Sostenitori Ospedale Santobono Ets, armata del suo proverbiale ottimismo, strenuo spirito di gruppo e amore infinito per ogni infanzia.

Poche sere fa all’osteria Capasanta di Pompei, patròn Paolo Del Giudice ha deciso di donare a questa valida causa tutto l’incasso della serata celebrativa per il primo anno di attività del suo bistrot: per l’occasione ha invitato al suo fianco in cucina due celebrity del calibro di Peppe Guida da Vico Equense (dell’Antica Osteria Nonna Rosa, 1 stella Michelin) e Pasquale Marigliano, maestro pasticcere APEI da Nola.

Insieme hanno ideato e impiattato un intrigante menù campano: spaghettino all’acqua di limone, olio e provolone (di Peppe Guida), timballo di mare alla genovese di tonno e cuzzetiello napoletano con friarielli e salsiccia di mare (di Paolo Del Giudice) e zuppetta napoletana (di Pasquale Marigliano), il tutto annaffiato dai vini di Elena Catalano.

Con clienti e amici sempre pronti a donare è trascorsa in fretta la serata conviviale di solidarietà e di cucina d’autore coi racconti enogastronomici e i ringraziamenti del presidente della Fondazione Antonino Tramontano, ma nondimeno coi brindisi a base di gintonic all’acqua marina e l’intrattenimento chitarra e voce del duo acustico Agnese e Walter.