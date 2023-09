Lotta ai tumori, a Napoli torna la carovana della prevenzione

Si è svolta oggi a Napoli, al distaccamento universitario di San Giovanni a Teduccio, la prima tappa della “Carovana della Prevenzione” di Komen Italia, promossa anche quest’anno da Autostrade per l’Italia.

Il Programma Nazionale Itinerante di tutela della Salute Femminile, avviato nel 2017 da Komen Italia, in collaborazione con Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, quest’anno arriva in 3 città italiane grazie al sostegno di Aspi, da anni impegnata nella lotta ai tumori del seno: Napoli, Roma e Genova.

Gian Luca Orefice, Direttore Human Capital Organization and HSE di Autostrade per l’Italia, commenta così l’iniziativa: «Anche nel 2023 prosegue l'impegno di Autostrade per l’Italia per consolidare le buone pratiche sociali, in costruzione già da qualche anno per generare e distribuire valore nelle comunità che attraversiamo. La prossimità del Gruppo ASPI ai territori ci impone un’attenzione costante ai problemi sociali.

Dobbiamo continuare a coltivare le connessioni e le reti a livello umano, dando consistenza ai diritti di cittadinanza. E lo stiamo facendo: con le risorse economiche che destiniamo alle campagne di prevenzione, affinché la salute e la sicurezza siano priorità accessibili a tutti; investendo nella formazione e nella scuola, per riequilibrare i punti di partenza e accrescere i livelli di occupabilità. ASPI si conferma così un’infrastruttura sociale al fianco delle istituzioni, del terzo settore, sempre incline all’integrazione con le altre imprese, per fare tutti la nostra parte!».

Luigi Massa, Amministratore delegato di Tangenziale di Napoli: «Tra le iniziative che il gruppo dedica ai propri clienti su tutto il territorio attraversato da ASPI, anche quest’anno la Carovana della Prevenzione fa tappa a Napoli. Questa lodevole iniziativa di benessere comunitario è un’opportunità che il nostro gruppo, sempre attento alle problematiche sociali, offre alle donne affinché possano prevenire un male che purtroppo miete tante vittime ogni anno e sta riscuotendo sempre più adesioni.».