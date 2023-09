Sciopero dei mezzi pubblici lunedì 18 settembre: le modalità città per città (Roma, Milano, Napoli, Bologna) e le fasce di garanzia

Sciopero dei trasporti pubblici lunedì 18 settembre. La protesta, che vede quasi ovunque la proclamazione da parte dei sindacati di base e autonomi Orsa e Cub prevede invece una protesta più ampia, relativa a tutti i settori pubblici, organizzata dalle Cgil, Cisl e Uil nella città metropolitana di Bologna. In particolare la protesta - secondo quanto riporta il prospetto degli scioperi sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - riguarderà per 4 ore dalle 8.30 alle 12.30 i trasporti Cotral della regione Lazio, per 4 ore dalle 17 alle 21 Brescia, per 4 ore con diversi orari Genova, per 4 ore dalle 11 alle 15 il personale della Trentino Trasporti di Trento e per 3 ore Lecce dalle 9.30 alle 12.30. La protesta di 24 ore, con varie modalità, è invece prevista a Torino, in Basilicata, a Piacenza, Modena e Reggio Emilia, a Venezia, a Brescia e a Bologna. In questa città lo sciopero di Cgil, Cisl e Uil fermerà il trasporto locale dalle 12 alle 14, quello aereo dalle 10 alle 14, quello ferroviario dalle 10 alle 12 e riguarderà la società Autostrade per l'Italia e l'Anas dalle 10 alle 12.

Treni cancellati e sciopero dei bus: andare a Roma con i mezzi pubblici è un miraggio. Emergenza pendolari

Roma

A Roma lo sciopero va dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio, coinvolte la rete Atac e i bus della Roma Tpl e Cotral, non sono esclusi disagi al trasporto aereo e ferroviario.

Le fasce di garanzia sono quelle previste dalla legge: ovvero fino alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20.

Milano

A Milano lo sciopero coinvolgerà autobus, tram e treni delle cinque linee metropolitane Atm. Lo sciopero avrà effetti dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, riporta la stessa Atm. La fascia oraria garantita va dalle 15 alle 18.

Sempre lunedì 18 settembre per 24 ore si fermano in Lombardia i dipendenti della compagnia di bus Autoguidovie che sono iscritti a Osr Faisa-Cisal. A San Vittore Olona aderiscono gli autisti di Movibus.

Napoli

Lo sciopero riguarda i mezzi Eav e Anm. Dal sito delle aziende si legge:

Linee di superficie: (tram, bus, filobus) il servizio è garantito dalle 5.30 alle ore 8.30 e dalle 17 alle 20. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Metro Linea 1: prima corsa mattinale da Piscinola alle 6.30 e da Garibaldi 7.10. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola alle 9:10 e da Garibaldi alle 9.10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle 17.03 e da Garibaldi alle 17.43. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola alle 19.34 e da Garibaldi alle 19.34.



Funicolari: Mergellina, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle 9.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle 17. Ultima corsa serale alle 19.50. Impianto di Chiaia chiuso. Attivo servizio navetta NC (segue fasce garanzia bus).



Per quanto riguarda Eav e linee Vesuviane, sia per metropolitana (con orario garantito dalle 6 alle 8.30 e dalle 16.30 alle 20), sia per le linee Flegree (servizio garantito dalle 5 alle 8 e dalle ore 14.30 alle 17.30).

Torino

A Torino lo sciopero coinvolgerà i servizi della GTT nel cui sito si legge:

Servizio extraurbano, Servizio bus sostitutivo ferrovia sfmA – Torino-Aeroporto-Germagnano-Ceres: da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30.

Servizio urbano-suburbano, metropolitana, centri di servizi al cliente: dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15.

Servizio ferroviario sfm1 – Rivarolo-Chieri: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Genova



A Genova aderisce allo sciopero del 18 ottobre il sindacato Cub Trasporti (8 ore), mentre Ugl Autoferro annuncia un'agitazione di 4 ore. Le fasce di garanzia sono quelle previste dalla legge: ovvero fino alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20.

Bologna

Tper fa sapere che c'è la possibilità che parte del personale aderisca allo sciopero proclamato dal Sindacato generale di base Sgb dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio nei bacini di Bologna e Ferrara. Le fasce di garanzia fino alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20.

Toscana

In Toscana gli autisti dei bus dei servizi urbani ed extraurbani di Autolinee Toscane potrebbero aderire allo sciopero Il servizio sarà garantito tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29. Lo sciopero coinvolgerà autisti, controllori e personale della biglietterie.