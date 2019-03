Mercoledì 27 Marzo 2019, 16:00

Il progetto lo hanno chiamato «Caffè letterario» e sabato avrà un momento di incontro con il territorio per la manifestazione Elogio della legalità. L'appuntamento con gli alunni dell'istituto comprensivo Bruno-Fiore di Nola è alle 10 in piazza Duomo.«L’evento – spiega dirigente Maria Iervolino – ha lo scopo di trasferire la gioia e la cultura della legalità, che la scuola vive grazie al progetto culturale del parlamento della Legalità internazionale, in luoghi di socializzazione esterni agli edifici scolastici e simbolicamente rappresentativi dello stile di vita della società attuale quali, appunto, i Caffè, che ritornano ad essere letterari. In questa ottica è stato scelto il caffè Coco’s, nel cuore di Nola, che si ringrazia per la cortese disponibilità».Con i docenti di riferimento del progetto ci saranno anche Nicolò Mannino, presidente del parlamento della Legalità internazionale, e Mario Ambrosanio, sub commissario del Comune di Nola che ha Patrocinato l’iniziativa.