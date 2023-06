«Social Fame», incontro sull'interconnessione tra adolescenza, social media e disturbi alimentari

Nell'era dei social, e in particolare dopo il covid, sono aumentati a dismisura i casi di giovani che soffrono di distrubi alimentari. Ciò ha delle ripercussioni sulla loro salute fisica, mentale e nei rapporti sociali e con la famiglia. Per affrontare questo tema complesso, è in programma un seminario online dal titolo «Social Fame: Adolescenza, Social Media e Disturbi Alimentari», il 19 giugno, dalle 18:30 alle 20:30, visibile sul www.psicologia.io.

Le partecipanti all'incontro includono Laura Dalla Ragione e Raffaela Vanzetta, autrici del libro "Social Fame" (2023, Il Pensiero Scientifico), e Aurora Caporossi, coautrice del libro. Queste esperte offriranno la loro preziosa prospettiva sul problema. Inoltre, si unirà a loro Maruska Albertazzi, influencer e giornalista, che condividerà la sua esperienza personale e il suo impegno nel contrastare i disturbi alimentari.

A moderare l'evento sarà Alessandro Raggi, Vicepresidente della Fondazione Ananke di Villa Miralago, organizzazione no profit di primo piano a livello nazionale, specializzata nello studio e nella prevenzione delle dipendenze patologiche e dei disturbi alimentari.