Premi e riconoscimenti a conclusione del Torneo di calcio a cinque organizzato dal Centro Zona del Csi Pozzuoli, riservato a giovani atleti di oratori e parrocchie della Diocesi: sul podio l’associazione San Castrese, a seguire le squadre Divino Maestro di Quarto, Sant’Artema di Monterusciello e Medaglia Miracolosa di Soccavo. La manifestazione si è snodata in tre giorni, all’insegna dell’accoglienza, dell’integrazione e dell’inclusione. Tra i duecento partecipanti, confrontati sui campi degli oratori San Castrese e Divino Maestro di Quarto, presenti anche giovanissimi dell’Afghanistan e dell’Ucraina. «Sono ragazzi di famiglie che hanno dovuto lasciare la propria terra d’origine ed hanno trovato accoglienza nelle parrocchie di Quarto e Monterusciello – spiega il Centro sportivo italiano di Pozzuoli -. La loro partecipazione al momento ludico e la disponibilità ad accoglierli da parte di coetanei, allenatori ed accompagnatori sono gli aspetti più significativi dell’iniziativa». Il Torneo si è articolato in sfide suddivise nelle categorie Under 10 (2012-2013), Under 12 (2011-2012), Under 14 (2008-2010) ed Under 15 (2007-2008). «La ripresa dell’attività sportiva, con l’accoglienza dei ragazzi provenienti da paesi martoriati, segna il successo della nostra manifestazione. Coniugare i valori dell’inclusione, sempre, è il nostro obiettivo», ha commentato il presidente Csi Pozzuoli, Girolamo Catalano. A supportare lo staff del Centro sportivo Italiano, i volontari del Servizio Civile del Consorzio Proodos. Oggi intanto appuntamento con la Giornata dello sport diocesana, organizzata dalla Pastorale Giovanile della Diocesi di Pozzuoli, in collaborazione con il Csi.