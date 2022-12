Ucraina, ringraziamenti da Kharkhiv all'Ordine dei farmacisti di Napoli

Una lettera di ringraziamento e di complimenti al presidente dell'Ordine dei farmacisti di Napoli, Vincenzo Santagada (assessore alla Salute del Comune di Napoli), per l'impegno, la disponibilità e la solidarietà offerte in un momento difficile «dall'eccellente organizzazione dell'Ordine dei farmacisti di Napoli nella raccolta dei medicinali grazie al progetto “Un farmaco per tutti”». A firmarla il sindaco di Izium della regione di Kharkhiv in Ucraina.

«Continuiamo nell'opera di vicinanza all'Ucraina e ora anche all'isola di Ischia perché la solidarietà non conosce confini né bandiere», commenta Santagada.