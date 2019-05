«Ventunodinoi»: scatti senza barriere, protagonisti fotografi e ragazzi con la sindrome di Down

Sabato 4 Maggio 2019, 12:48

Un progetto fotografico che nasce nell’ambito del corso di fotografia di ritratto organizzato da Spazio Tangram - Napoli, dall’idea del docente Matteo Anatrella e dei ventuno allievi, fotografi amatori.Il motore del è l’inclusione come valore per favorire l’abbattimento delle barriere. E così fino al 19 maggio ai Magazzini Fotografici a Napoli c'è la mostra "Ventunodinoi". Ventuno ragazzi e ventuno fotografi; come il cromosoma “21” che caratterizza le persone con la sindrome di Down.«Il progetto - spiegano i promotori - vuole arricchirsi del valore aggiunto della conoscenza intesa come consapevolezza e comprensione dell’altro attraverso l’esperienza e l’apprendimento ma anche tramite l’introspezione. Questo il motivo dell’incontro di ventuno ragazzi di ogni età dell’Associazione Sindrome di Down onlus Regione Campania con i ventuno allievi del corso di fotografia di ritratto di Spazio Tangram che ha consentito a tutti di condividere alcune giornate e a ciascuno di rivestire il doppio ruolo: quello di fotografo e quello di modello. Ne è nato un gioco di complicità, simpatie, divertimento e condivisione». Quarantadue ritratti, quindi, in bianco e nero caratterizzati da una grafica di colore viola quale risultante della mescolanza del colore rosso, che simboleggia la passione, e del colore blu, che identifica il sentimento dell’amicizia. Un gioco di identificazione con l’altro come stimolo e desiderio di un legame affettivo. Un taglio (crop) dei ritratti che vuole offrire differenti chiavi di lettura della stessa immagine perché la diversità dei punti di vista non può che costituire ricchezza.IN ESPOSIZIONE FOTOGRAFIE DIAnna Maria Masiello, Daniela Capone, Domenico Capasso, Elena Castiglia, Filomena Agliata, Francesca Sincero, Gaia Marigliano, Giulia Gargano, Ilaria Della Luna Maggio, Ilaria Maglione, Ilaria Manco, Luigi D'Emilio, Luigi Rossi, Maria Cafaro, Maria Rosaria Cinque, Matteo Anatrella, Michele Del Vecchio, Riccardo Petrone, Salvatore Ascione, Tania Merenda, Tiziana Sivo. Marianna Apicella, Anna Rita Avino, Gianluca Catanuso, Denise Cavezza, Fabrizio Credentino, Ilaria D'Alessandro, Antonella D'Auria, Alessandro Damiano, Sebastiano Del Giudice, Gabriella Esposito, Raniero Fusco, Ida Marchisano, Maria Antonia Musella , Antonia Ottaiano, Salvatore Pagano, Roberto Porcelli, Benedetta Raia, Cristina Re, Salvatore Speranza, Francesco Torre, Emanuele Vitale.SEDE DELLA MOSTRAMagazzini FotograficiVia S. Giovanni in Porta, 32 Napoliwww.magazzinifotografici.itinfo@magazzinifotografici.itLA MOSTRA E' A CURA DIMatteo AnatrellaIN COLLABORAZIONE CONAssociazione Sindrome di DownONLUS Regione Campaniawww.downneapolis.itSpazio Tangram - Napoliwww.spazio-tangram.itinfo@spazio-tangram.it