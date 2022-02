Le rubano la Bmw con dentro i due cani: ritrovata l'auto, Siria e Ugo e stanno bene

PIANIGA - Siria e Ugo sono stati ritrovati e stanno bene. La Bmw bianca, rubata ad Albarea di Pianiga sabato 12 a mezzogiorno coi due cani chiusi nel loro trasportino, è stata ritrovata a Bovolenta nel padovano con i finestrini aperti e i cani ancora dentro. «Sono stata chiamata stamattina alle 10 dai carabinieri di Piove di Sacco, i miei "bambini" erano in una via residenziale chiusa nell’auto parcheggiata - racconta a loro proprietaria, Elisa, istruttrice di cani -. Ugo è sceso dall’auto come se niente fosse, mentre Siria era un po’ circospetta. Erano affamatissimi, ma stanno bene. In ogni caso domani li porteremo dal veterinario per fare un controllo generale. Ringraziamo i tantissimi che hanno condiviso il nostro appello: è stato sicuramente fondamentale per far desistere i rapinatori, o rapitori, qualunque cosa avessero in mente. Grazie!!!».