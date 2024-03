​Il cane è spaventato mentre viene caricato sull'aereo, l'addetto ai bagagli commuove tutti: «Mi si è sciolto il cuore, grazie»

Poter condividere le proprie giornate con un animale domestico è un onore e chiunque abbia fatto quest'esperienza lo sa bene. Per questo motivo, quando per piacere o necessità si parte per un viaggio, è naturale volerlo condividere con il nostro amico a quattro zampe e il solo pensiero di lasciarlo indietro ci spezza il cuore.

Non sempre è possibile viaggiare con i propri cani, però, specialmente perché potrebbe essere pericoloso per la loro salute e in alcuni casi lo stress dello spostamento si rivela eccessivo, sia per l'animale che... per il padrone: «Come starà in questo momento? Sarà spaventato ora che non sono lì con lui?».

Questi erano con tutta probabilità i pensieri di una donna mentre, dall'aereo, assisteva al momento in cui la sua cagnolina, Daphne, veniva caricata nella stiva.

Eppure, la gentilezza degli addetti ai bagagli, che la padrona del cane ha filmato e pubblicato sui social, le ha scaldato il cuore.

L'attenzione nei confronti di Daphne

La padrona ha pubblicato il video sul suo account TikTok e la cura, l'attenzione con cui gli addetti ai bagagli hanno gestito la paura di Daphne ha commosso tutti. Pronta per imbarcarsi sul volo della Virgin Australia, la donna ha notato fuori dal finestrino un musetto familiare, semi nascosto dietro le sbarre del trasportino, e subito il cuore si è stretto in una morsa.

Presto, però, la preoccupazione è stata sostituita dalla gioia nel vedere uno degli addetti con il gilet giallo accucciarsi davanti alla gabbia colorata, il viso vicino a quello di Daphne, per controllare come stesse. Vedendola un po' agitata, l'uomo le ha sussurrato parole di conforto.

Poco dopo arriva un suo collega e i due, insieme, muovono lentamente e con cautela il trasportino per poi caricarlo sul nastro trasportatore. L'addetto controlla con cura che la velocità non sia troppo elevata, lo rallenta un po' e con la mano guida il contenitore con Daphne all'interno finché non è al sicuro nella stiva. La padrona del cane ci ha tenuto a ringraziarli e ha scritto, nella didascalia: «Il primo volo di Daphne e il mio cuore si è sciolto vedendo la cura con cui è stata trattata. Grazie allo staff di terra di Virgin Australia».