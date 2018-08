Sabato 18 Agosto 2018, 14:16 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2018 14:41

È stato denunciato dai carabinieri della stazione di Tarquinia un signore del luogo di 80 anni, per avere lasciato all'interno dell'auto con i finestrini chiusi, sotto il sole delle ore di punta tre cagnolini di piccola taglia. Privi di aria contemperature elevatissime, in evidente stato di sofferenza e di serio rischio di morte, i tre cagnolini hanno attirato l'attenzione dei passanti che immediatamente hanno chiamato i carabinieri, i quali intervenuti prontamente hanno liberato i cagnolini. I militari hanno individuato il proprietario e lo hanno denunciato per maltrattamento di animali.