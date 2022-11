Sta facendo discutere la storia del cavallo che domenica pomeriggio si è seduto per terra in piazza Maggiore a Este. Qualcuno parla di un animale sfinito, ma un’altra versione spiega l’episodio come un gesto di paura. Il tutto è accaduto nell’ambito dei festeggiamenti di Halloween organizzati in centro da amministrazione e pro loco. La chiamavano “La carrozza del cocchiere nero” ed era una delle attrazioni ed animazioni per bambini. Un’occasione anche per entrare in contatto con un animale così nobile e provare nuove emozioni, come un giretto in calesse per le vie del centro. Il cavallo, di proprietà di persone del posto, aveva iniziato a girare dal primo pomeriggio, percorrendo brevi tragitti attorno alle piazze. Sembrava andare tutto bene, quando verso le 18 si è verificato un piccolo incidente che, se le cose fossero andate diversamente, avrebbe potuto costituire un grave rischio sia per l’animale che per i passeggeri.

L’episodio

Ad assistere alla scena c’era Daniele Miotto, 63enne atestino di professione chef. «Mi trovavo con mia moglie in un locale tra via Matteotti e piazza Maggiore, quando ho visto questa scena inaspettata. Tutto ad un tratto, il cavallo si è accasciato a terra e non voleva più rialzarsi. Si è rimesso in piedi solo grazie all’intervento di molte persone». Daniele racconta di aver visto il calesse girare avanti e indietro per tutto il pomeriggio e che il cavallo sembrava piuttosto stanco. «Mi sembra poco carino trattare un animale in questo modo. Anche perché posso testimoniare che gira sempre per la città, anche in piena estate con 40 gradi. Non voglio accusare nessuno, però mi pare una cosa spiacevole. Mi ricorda quando negli anni ’70 c’erano due orsi in gabbia ai giardini del castello».

Roma, galoppatoio di Villa Borghese sequestrato: «Scaduti tutti i permessi»

La notizia è stata pubblicata sui profili social della civica “L’altra Este”, che fa capo a Beatrice Andreose. «Non voglio fare polemiche né accusare chi ha organizzato l’evento. Mi dicono che il cavallo non sia caduto stremato e la cosa mi conforta». Un’altra testimone, Sara Piccolo, riferisce che l’animale sia scivolato senza cadere sulla pavimentazione lastricata, prendendo paura e fermandosi: «Hanno tolto i finimenti e lo hanno accompagnato sulla parte ruvida del selciato. Dieci minuti dopo passeggiava nuovamente per la piazza».