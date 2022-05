Torre del Cerrano, delfino spiaggiato riprende a nuotare in una piscina gonfiabile

Delfino in difficoltà soccorso questo pomeriggio da una squadra di vigili del fuoco di Teramo, intervenuta sulla spiaggia della Torre del Cerrano, a Pineto, in provincia di Teramo. Il delfino era stato già avvistato ieri nelle acque basse da alcuni bagnanti e questa mattina si è spiaggiato.

Sul posto sono intervenute le guardie della Torre di Cerrano, zona naturalistica di particolare pregio, che hanno allertato la guardia costiera di Silvi. I vigili del fuoco, giunti sul posto con un'autobotte, hanno adagiato il delfino su un materasso gonfiabile per poi trasportarlo con una corda in una piscina gonfiabile riempita di acqua. Dopo circa mezz'ora si è ripreso, nuotando all'interno della piccola piscina. Il delfino è stato dato in cura al personale medico della Asl di Teramo e ai veterinari del Centro studi cetacei, interventi sul posto.