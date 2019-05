Spruzza vernice gialla su un gatto, il micio muore dopo pochi giorni: caccia al serial killer di animali

Sabato 25 Maggio 2019, 19:37 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2019 19:49

Un gatto anziano è morto dopo che qualcuno gli ha crudelmente spruzzato in faccia della vernice gialla impermeabile., di 13 anni, è morto tre giorni dopo essere stato preso di mira a Biel-Benken, in Svizzera , vicino al confine francese. Il suo aggressore è accusato di aver torturato anche altri animali la scorsa settimana, mentre i proprietari ritengono che Miggeli fosse un bersaglio facile a causa della sua età. La proprietaria,, ha detto di aver notato il liquido giallo su tutto il corpo non appena il gatto è tornato a casa sabato sera. «Tutto il suo corpo e soprattutto il viso erano pieni di quella vernice».Anche se la donna ha fatto del suo meglio per salvarlo, il gatto è morto tre giorni dopo. Sina ha raccontato di essere convinta che il colpevole sia un aggressore di animali che di recente nella zona è stato responsabile di altri gravi attacchi. Da allora ha denunciato l’incidente alla polizia. Tra le altre aggressioni segnalate c’è un gatto di nome, di sei anni, a cui è stata rasata quasi tutta la pelliccia, mentre i suoi artigli e baffi sono stati tagliati. Un veterinario che l’ha visitato ha detto che la pelliccia sembrava tagliata con le forbici e poi rasata con un rasoio. Mentre domenica scorsa un altro gatto di nome Gringo, anche lui di età avanzata, è stato lasciato con le sue due zampe anteriori e la mascella rotta, e il pelo rasato.Il suo proprietario inorridito ha detto che sembrava che le gambe fossero state rotte con un paio di pinze. Un veterinario ha raccontato ai media locali: «Una persona normale non farebbe una cosa del genere... Penso che chiunque abbia fatto questo ha davvero bisogno di un aiuto serio». Un portavoce della polizia ha detto che stanno indagando su tutti e tre gli incidenti, anche se hanno spiegato che l’aggressione con la vernice era avvenuta a circa 7 chilometri da dove sono stati brutalizzati gli altri due gatti.