Il leone morto abbandonato nella pozza dello zoo cinese, filmato dai visitatori. Le drammatiche immagini

Non è ancora chiaro da quanto tempo era lì. Quel che è certo è che era morto stecchito. Così, senza vita e abbandonato nella sua stessa pozza d'acqua, il povero leone del Handan Foshan Wildlife Zoo, il parco zoo della provincia di Hebei nel nord del Paese, è stato trovato dai visitatori che, increduli, hanno ripreso la scena in un filmato che ha fatto il giro del mondo. Nel video, diffuso su Tik Tok e You Tube, si vede l'area espositiva dove veniva detenuto e il leone, ormai morto, a mollo.

«Il leone è morto. E' così triste», si intuisce nel commento di chi ha girato le immagini. Già, triste ma anche e soprattutto incomprensibile. Tra i mille commenti seguiti alla pubblicazione delle immagini, infatti, in molti si chiedono come sia stato possibile che i guardiani dello zoo non si fossero accorti di nulla. Ci volevano le immagini dei visitatori per far scattare l'allarme? Così, mentre le autorità dello zoo si sono giustificate alludendo alla veneranda età del leone che sarebbe morto improvvisamente per cause naturali, della maestosità del vecchio re della foresta non rimangono che quei pochi secondi di un filmato che lo vedono sconfitto e spodestato, finire la sua vita in una pozza d'acqua sporca, come uno straccio.

