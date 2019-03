Il topo Cenerentola mette in ordine in un vecchio capannone

Venerdì 22 Marzo 2019, 14:25

Il britannico Stephen Mckears, 72 anni, ha notato un mese fa che gli oggetti che teneva nel suo vecchio capannone davanti casa nella città di Severn Beach cambiavano posto senza che qualcuno li spostasse. L'elettricista in pensione ha notato, inoltre, la comparsa di alcuni fermagli di plastica in un vecchio contenitore di gelati pieno di noccioline che utilizzava per nutrire gli uccelli. Insomma, ogni notte si accumulavano sempre più oggetti...Mckears ha cominciato a mettere in discussione il suo stato di salute mentale e ha svuotato il contenitore di gelati, sparpagliando le noccioline e le viti. Tuttavia, ancora una volta, il giorno successivo l’uomo ha trovato tutto in ordine. Per settimane, il britannico ha trovato grossi dadi, bulloni, cavi di plastica e noci accuratamente raccolti.Con l'aiuto del suo vicino, Mckears ha installato una telecamera per chiarire o confermare i suoi dubbi sulla sua salute mentale. «Pensavo di essere impazzito», ha raccontato l'uomo in alcune dichiarazioni raccolte dal Daily Mail.In realtà, osservando le registrazioni, con grande stupore i due uomini hanno scoperto che a mettere a posto era un topo con una singolare passione per l'ordine.