Maiali salvano un pesce spingendolo in acqua e il video diventa virale sul web

Un funzionario dell'Indian Forest Service ha pubblicato un video sul suo account Twitter che mostra diversi maiali nel momento in cui tentano di salvare la vita a un pesce.

Nella breve registrazione è possibile vedere come diversi maiali si avvicinano a un pesce, che è adagiato su un prato, e iniziano a spingerlo verso uno stagno vicino. «Il più piccolo atto di gentilezza vale più della più grande intenzione», ha scritto Susanta Nanda accompagnando le immagini.



The smallest act of kindness

Is worth more than the greatest intention💕 pic.twitter.com/eQijHBxkUM

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) August 23, 2020