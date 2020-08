Perde il gatto, dopo una settimana va in un rifugio per animali in cerca di un altro gatto e ritrova il suo

Dopo circa una settimana dall'allontanamento del suo amato gatto Cutie Pie, Theron si è recato in un rifugio per animali della Bangor Humane Society a Bangor City, nel Maine, negli Stati Uniti, per adottare un altro gatto e mitigare la nostalgia per quello scomparso.

Immensa, però, è stata la sua sorpresa quando fermandosi vicino a uno dei gatti per vederlo meglio dal muso ha riconosciuto il suo animale domestico. Theron non è riuscito a contenere la sua gioia durante lo straordinario quanto inaspettato incontro. E secondo quanto raccontato dai dipendenti del rifugio, il gatto era molto desideroso di tornare nella sua vera casa.

«Lasciatemi dire che onestamente non ho mai visto un gatto così desideroso di stare in un trasportino! Voleva proprio tornare a casa!», hanno scritto sulla pagina Facebook del rifugio.

