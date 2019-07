Orso affamato messo in fuga da un cane

Sabato 13 Luglio 2019, 15:56

Un orso nero che nella città di Hewitt nel New Jersey ha fatto irruzione nel giardino di una casa privata è stato messin fuga dal cane di un vicino che ha aggredito l'animale selvatico, che spaventato è scapapto via.Il proprietario della casa ha pubblicato il video che documenta il momento, registrato dalle telecamere di videosorveglianza, sul suo account Facebook.«Il cane del mio vicino riceverà un pezzo di carne per cena la prossima volta che lo vedrà (...) Ogni tanto viene a controllare i miei figli, li protegge!», ha commentato Mark Stinziano.Nella registrazione si può notare l'orso che annusa diversi oggetti che sono nel giardino, in cerca di qualcosa di commestibile da mangiare, quando a un certo momento, il cane, chiamato Riley, appare e si precipita sull'orso, che, dopo un momento di sorpresa iniziale, fugge via spaventato.