Rari esemplari di delfini albini avvistati dai pescatori

Un gruppo di rari delfini albini è stato avvistato da alcuni pescatori tailandesi, che senza perdere tempo hanno iniziato a nutrire gli animali con una parte della loro pesca e ne hanno approfittato per filmare la scena, secondo quanto riportato dal portale The Nation Thailand.



I pescatori si trovavano sulla costa della provincia di Songkhla, nel sud del paese, quando tre di loro hanno avvistato i delfini che saltavano in superficie. Mentre stavano tirando le loro reti ormai piene, i pescatori si sono convinti che i mammiferi fossero attratti dall'odore dei pesci.

Le immagini mostrano i delfini che nuotano e giocano a pochi metri dalla barca da pesca.



