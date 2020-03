Scappa dalla foresta demaniale, salvato cucciolo di volpe

Era solo in campagna spaesato, mal nutrito e in fin di vita. Un cucciolo di volpe è stato notato dal corpo forestale volontari durante un giro di pattugliamento nel territorio della foresta demaniale di Roccarainola. L'animale è scappato dal bosco più grande della Campania e ha camminato fino ad arrivare nel territorio di Arpaia, in provincia di Benevento, che confina proprio con la foresta. Sfinito per la stanchezza e senza cibo ,aveva trovato rifugio in un terreno dove è stato poi notato dai volontari. E' stata chiamata immediatamente la protezione animali e il cucciolo è stato trasferito al Cras di Napoli per le cure.

© RIPRODUZIONE RISERVATA