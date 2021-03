Sisu, il cane che si è innamorato di un unicorno: lo ha rubato cinque volte dal negozio

Duplin County Animal Control ha condiviso la storia di Sisu, un adorabile labrador retriever, sulla sua pagina Facebook.

Sisu è un cucciolo randagio di un anno che si è perdutamente innamorato di un unicorno rosa. Per questo ha tentato di intrufolarsi ben 5 volte in un negozio della città di Kenansville, Carolina del Nord, Stati Uniti, per impossessarsene. Questa sua passione ha fatto di lui il cane ladruncolo più tenero che si sia mai visto.

Nel frattempo, i commessi del negozio, esasperati dai continui tentativi di furto del labrador hanno chiamato il Duplin County Animal Control, un canile locale, che lo ha accolto. Un poliziotto, che si è recato sul posto per «trattenere» l'animale non ha resistito e ha finito per comprargli il peluche.



Secondo i funzionari del canile, Sisu porta con sé l'unicorno ovunque vada ed è già riuscito a farsi adottare insieme al suo ormai inseparabile amore.