Tre cani cadono in un vascone, salvati perché uno abbaia e guida i pompieri

SPOLETO - Salvataggio particolare domenica sera da parte dei vigili del fuoco di Spoleto. I pompieri hanno ripescato tre Labrador che erano caduti in un vascone per la raccolta dell'acqua utilizzata per irrigare i campi. Uno dei tre cani ha guidato i vigili del fuoco nel salvataggio, abbaiando. Gli altri due animali erano così stremati che non riuscivano a uscire dal vascone. I tre cani sono stati poi consegnati alla polizia veterinaria della Asl per le cure del caso. Ultimo aggiornamento: 23:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA