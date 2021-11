Cacciatore francese di 70 anni uccide una mamma orso che lo aveva morso

Un uomo di 70 anni ha sparato e ucciso una femmina di orso bruno europeo mentre cacciava cinghiali nel comune francese di Seix, nell'estremo sud del Paese, dopo che l'animale lo aveva aggredito, ferendolo a una gamba.

Secondo i media locali, mamma orso si aggirava per la zona con i suoi cuccioli quando ha morso più volte il settantenne, intaccandogli le arterie.

L'uomo ha chiesto aiuto via radio e ha ricevuto soccorso da un altro membro della locale associazione di caccia, che ha applicato una tecnica di primo soccorso per fermare l'emorragia. Il cacciatore è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Tolosa.