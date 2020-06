Leopardo delle nevi tenta di mangiare una telecamera nascosta

Un leopardo delle nevi è rimasto incuriosito da una telecamera nascosta situata nel centro di riabilitazione per animali che l'organizzazione NABU possiede in Kirghizistan e, per conoscere lo strano oggetto, lo ha preso a morso. Solo in quel momento l'animale si è reso conto che non si trattava di qualcosa di commestibile.







Questa specie di felino è una delle più minacciate al mondo. Secondo quanto si legge sul sito dell'associazione, da alcune recenti stime si calcola che in Kirghizistan sono rimasti solo circa 250 esemplari.

In pochi decenni, tra il 50 e l'80% per cento di questi animali è stato vittima del bracconaggio e del commercio illegale.



