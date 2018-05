Gorilla in pericolo, Sos del Vaticano: in Congo è a rischio il parco naturale Virunga, patrimonio dell'Unesco

Sabato 12 Maggio 2018, 13:10 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2018 13:37

Città del Vaticano – Il Vaticano lancia un Sos. Il parco naturale Virunga, al confine tra Congo e Uganda, riserva protetta dei gorilla di montagna e patrimonio Unesco – dove ieri sono stati presi in ostaggio due turisti britannici – è in pericolo. L'agenzia Fides, della Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli ha raccolto, diffuso e fatto proprio il grido di allarme del CEPADHO (Centro Studi per la promozione della pace, della democrazia e dei diritti umani, una Ong locale) affermando che l’agguato ad un convoglio dell'Istituto congolese per la conservazione della natura (ICCN) - avvenuto nel Nord Kivu - è stata probabilmente commesso da un commando delle FDLR (Forze Democratiche di Liberazione del Rwanda).«I ribelli hanno sparato alcuni colpi contro il veicolo per costringere il convoglio a fermarsi: un coraggioso guardaboschi è stato colpito ed è morto poco dopo; mentre due turisti britannici sono stati rapiti” afferma il CEPADHO. La Ong congolese “ritiene che i continui attacchi contro il personale dell'ICCN facciano parte di una macchinazione per destabilizzare e scoraggiare questa istituzione nella sua azione volta a proteggere il Parco Virunga al fine di distruggere questo Patrimonio Mondiale. A tal fine, è importante che lo Stato congolese intraprenda immediatamente uno sforzo per denunciare gli autori di questo complotto al fine di neutralizzarli».