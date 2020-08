Schianto in A28, due auto distrutte: carambola sul guardrail

PORCIA - Schianto in autostrada sulla A28, la carreggiata rimane bloccata a Porcia. I Vigili del Fuoco di Pordenone con 3 automezzi, sono intervenuti attorno alle 7.30 per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture, al km 28.7 circa, sulla carreggiata Nord in direzione Conegliano nei pressi dell'area di servizio di Porcia Nord, tra gli ingressi di Fontanafredda e Sacile Est.



Per cause in corso di accertamento, due autovetture si sono scontrate per poi carambolare sul guard-rail, occupando l'intera carreggiata. I Vigili del Fuoco, arrivati sul posto, hanno garantito la sicurezza. Sul posto sono arrivati anche i sanitari che si sono presi cura dei due automobilisti. Per entrambi un gran spavento e fortunatamente lievi ferite per gli occupanti delle vetture, tanto che non si è reso necessario il trasporto in elicottero.